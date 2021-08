Die 2. Aktionärsfragestunde der S Immo wird mit CEO Bruno Ettenauer beworben: "Was im Juni von uns einmalig gedacht war, fand grossen Anklang. Ihr Nachfragen hat uns angesport, diese Form des Austauschs fortzuführen. Künftig beantworten wir Ihre Fragen in der Aktionärsfragestund, jeweils einen Tag nach Veröffentlichung unserer Zahlen."Konkret: Ettenauer steht am Montag, 30.08.2021 von 10:00 bis 11:00 Uhr, Rede und Antwort .Details unter https://www.simmoag.at/investor-relations/fragestunde.htmlS Immo ( Akt. Indikation: 20,00 /20,00, -0,50%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.08.)

