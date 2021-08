Die Alpla Group plant mit dem Kauf der Wolf Plastics Group den Ausbau ihres Produktportfolios. Damit will sich der Spezialist für Verpackungslösungen und Recycling Wachstumspotenzial in der Region Zentral- und Südosteuropa erschließen. Mit der Übernahme sämtlicher Anteile am Verpackungshersteller Wolf Plastics Group mit Hauptsitz im österreichischen Kammern will Alpla die Expertise des Unternehmens, insbesondere in der Herstellung von Eimern und Kanistern aus Kunststoff, zur Erweiterung des Produktportfolios ...

Den vollständigen Artikel lesen ...