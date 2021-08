Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Goldbarren (1000g, philoro) -0,24% auf 49480,6, davor 7 Tage im Plus (3,72% Zuwachs von 47817,8 auf 49598,9), Goldbarren (250g, philoro) -0,24% auf 12415,7, davor 7 Tage im Plus (3,71% Zuwachs von 12000 auf 12445,2), Goldbarren (1oz, philoro) -0,23% auf 1570,52, davor 7 Tage im Plus (3,65% Zuwachs von 1518,8 auf 1574,2), OMV +0,15% auf 45,34, davor 5 Tage im Minus (-5,21% Verlust von 47,76 auf 45,27), SW Umwelttechnik +2,06% auf 39,6, davor 4 Tage im Minus (-7,62% Verlust von 42 auf 38,8), BKS Bank Stamm -0,65% auf 15,4, davor 3 Tage ohne Veränderung , Frauenthal -1,09% auf 18,2, davor 3 Tage im Minus (-3,19% Verlust von 18,8 auf 18,2), Kapsch TrafficCom +0,54% auf 14,82, davor 3 Tage im Minus (-3,66% Verlust von 15,3 auf 14,74). Folgende Titel ...

