Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Zu Mitte der Woche setzte der ATX noch zu einem Angriff auf einen neuen Jahreshöchststand, ein schwacher Wochenausklang ließ den österreichischen Leitindex jedoch wieder deutlich unter die 3.600-Punkte-Marke fallen. Die kurzfristigen technischen Indikatoren haben nun wieder gedreht, der DMI zeigt das Ende des seit Mitte Juli bestehenden kurzfristige Aufwärts-trends an, MACD und Momentum generieren Verkaufssignale. Langfristig ist alles immer noch beim Alten, der im Vorjahr begonnene Aufwärtstrend bleibt weiterhin bestehen, lediglich der RSI hat nun die überkaufte Zone verlassen und ist in den neutralen Bereich zurückgekehrt. Für die nächste Woche erwarten wir am ehesten eine Stabilisierung, nach unten sollte der gleitende Durchschnitt ...

