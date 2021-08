Der Logistikkonzern Heartland Express Inc. (ISIN: US4223471040, NASDAQ: HTLD) wird am 1. Oktober 2021 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 2 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Record date ist der 1. September 2021. Es ist die 73. Quartalsdividende in Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Neben der regulären Dividende schüttet das Unternehmen zudem eine Sonderdividende in Höhe von 0,50 US-Dollar aus. Aktionäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...