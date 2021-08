- Die Aktien in Asien handeln zu Beginn der neuen Woche höher. Der Nikkei gewinnt 1,8%, der Kospi legt 1,5% zu und der S&P/ASX 200 notiert 0,30% höher. Die Indizes aus China notieren über 1% höher - Die DE30-Futures deuten auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hin - Das Fed-Symposium in Jackson Hole wird diese Woche vollständig virtuell und nicht persönlich stattfinden - Der Lockdown in Neuseeland wurde bis Freitag Mitternacht verlängert, da die Zahl der Coronavirus-Fälle im Land weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...