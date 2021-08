Frequentis startet eine Kooperation mit den Startup Ondewo, einem Entwickler von Algorithmen für künstlichen Intelligenz, um Maschinen in die Lage zu versetzen, sich mit Menschen in natürlicher Sprache zu unterhalten. Die beiden Unternehmen kombinieren dabei Nischenkompetenz mit KI-Wissen in sicherheitskritischen Umgebungen. Die Unternehmen haben einen KI-Prototypen für Spracherkennung und natürliches Sprachverständnis entwickelt, der in Notrufzentralen eingesetzt werden soll, um Leben zu retten: Künstliche Intelligenz versteht die Nachricht des Anrufers in Millisekunden und erkennt mithilfe der von Ondewo entwickelten Call Center KI-Plattform die Eckdaten zum Notfall - wie Zeit, Ort, beteiligte Personen oder Art des Unfalls.

Den vollständigen Artikel lesen ...