Die Aktie von Daimler (DAI.DE) legt am Montag um 0,39% auf 70,37 Euro zu und könnte einen Bruch unter die Nackenlinie der Schulter-Kopf-Schulter-Formation (69,80 Euro) verhindern. Am 2. August wurde mit dem Hoch bei 77,43 Euro die rechte Schulter ausgebildet. Sollte die Nackenlinie nicht halten, wäre ein Rückgang bis auf 58,70 Euro möglich - das Mindestkursziel, das sich aus dem Muster ergibt. Der Bruch der langfristigen Aufwärtstrendlinie, der am vergangenen Donnerstag erfolgte, unterstützt das ...

