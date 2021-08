Heute im gabb: Um 11:29 liegt der ATX TR mit +0.68 Prozent im Plus bei 7173 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +2.52% auf 1.3225 Euro, dahinter FACC mit +2.29% auf 8.49 Euro und Lenzing mit +1.65% auf 110.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15823 (+0.09%, Ultimo 2020: 13719). - "Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast" ist bei Spotify live; Baha US 30- PIR-News zu Valneva, VIG, Frequentis, Research zu Do&CO, Wienerberger, Uniqa, Mayr-Melnhof- Unser Robot sagt: Polytec, Flughafen, Verbund und weitere Aktien auffällig; Alfred Felder führt den 3. Tag im CEO Ranking - Neuzugang im direct market- Börsegeschichte 23.8.: Gratulation an Robert Ottel, Extremes zu Warimpex und Porr, Index-Info zur alten KTM- Österreich-Depots: ...

