Der IHS Markit US PMI für das verarbeitende Gewerbe fiel im August von 63,4 auf 61,20, was den dritten monatlichen Rückgang in Folge gegenüber dem Allzeithoch vom Mai bedeutet. Der Wert lag unter den Marktprognosen von 62,5. Der IHS Markit US Services PMI fiel im August von 59,9 auf 55,2 und lag deutlich unter den Analystenschätzungen von 59,5. EURUSD reagierte relativ wenig auf die heute veröffentlichten Daten und notiert weiterhin um die Marke von 1,1735. Quelle: xStation 5

Den vollständigen Artikel lesen ...