Aktien: Astrazeneca-Medikament gegen Covid-19 noch in diesem Jahr?

Anzeige / Werbung Im Kampf gegen Corona ist Astrazeneca bereits mit einem Impfstoff am Start. Nun verzeichnet der britische Pharmakonzern auch Erfolge bei der Entwicklung eines Covid-19-Medikaments. Die Aktie steht vor einem Ausbruch. Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat gemeinsam mit der Oxford University einen eigenen Corona-Impfstoff entwickelt, der aktuell sehr erfolgreich verimpft wird. Nun feiert das Unternehmen bei der Entwicklung eines Covid-19-Medikaments Studienerfolge. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Astrazeneca mitteilte, hat das Mittel in einer weit fortgeschrittenen Studie das Erkrankungsrisiko der beteiligten Patienten deutlich gesenkt. Das Unternehmen sprach von 77 Prozent. Die Antikörper-Therapie mit der Bezeichnung AZD7442 habe den primären Endpunkt der Studie der Phase III erreicht, hob Astrazeneca hervor. Das Besondere dabei: Mehr als 75 Prozent der Studienteilnehmer litten laut Unternehmen an chronischen Krankheiten. Bei einigen seien diese verbunden mit einer verminderten Immunantwort auf Impfungen. Astrazeneca strebt eigenen Angaben zufolge eine bedingte Zulassung des Medikaments noch in diesem Jahr an. Es sollten dann etwa ein bis zwei Millionen Dosen des Mittels verfügbar sein, hieß es. Astrazeneca-Aktie vor entscheidendem Test Die Aktie von Astrazeneca legte seit März kräftig zu und steht nun vor einer Richtungsentscheidung. Der Widerstand bei 8.800 Pence wird getestet, wie schon einige Male zuvor in diesem Jahr. Unterstützt wird die Aktie von einem steigenden MACD (Momentum). Die nächste charttechnische Unterstützung liegt bei rund 8.000 Pence. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

