Die Royal Bank of Canada (ISIN: CA7800871021, TSE: RY) wird am heutigen Dienstag eine unveränderte Quartalsdividende von 1,08 CAD an die Aktionäre ausschütten. Record date war der 26. Juli 2021. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 4,32 CAD. Beim derzeitigen Börsenkurs von 131,74 CAD (Stand: 23. August 2021) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,28 Prozent. Der Konzern zahlt seit dem ...

