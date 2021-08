ARBN SW - Arbonia erhöht Gj Prognose für Ebitda-MargeBOSN SW - Bossard sieht Gj Umsatz von CHF930 Mio bis CHF960 MioFHZN SW - Flughafen Zürich leidet weiterhin unter Corona-PandemieISN SW - Intershop 1H Net Income CHF40.9MLLBN SW - LIECHTENSTEINISCHE LB H1 NETTO-ZUFLUSS CHF2,75 MRDNOVN SW - Novartis Phase-3-Studie Belinda erreicht primären Endpunkt nichtSCHP SW - Schindler erhält Auftrag für U-Bahn-Projekt in Indien KRAKEN - Die zweitgrößte US-Kryptobörse Kraken will bis Ende des Jahres nach Europa expandieren. Das erklärte Kraken-Gründer und -Chef Jesse Powell im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Wir arbeiten an einer Lizenz in einem EU-Land", so Powell. In welchem EU-Land genau sich Kraken niederlässt, wollte Powell nicht verraten. Nur so viel: Besonders geeignet seien ...

