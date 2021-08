Die :be AG startete im Direct Market der Wiener Börse AG. Insgesamt wurden 50 Mio. Inhaber Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro in den Handel einbezogen. Der Referenzpreis je Aktie beträgt 1,45 Euro. Diese Niveau zeigte die Aktie auch nach dem ersten Handelstag. Die Gesellschaft verfügt über ein Grundkapital in Höhe von 50 Mio. Euro und wurde mit 72,5 Mio. Euro bewertet. Der Handel erfolgt laut Gesellschaft "zunächst im Rahmen einer täglichen Auktion". Die :be AG ist eine Holdinggesellschaft, deren operativer Schwerpunkt in Beteiligungen an Architekturgesellschaften in Europa und Asien liegt. Die 16 Beteiligungen sind Architekturgesellschaften und seit über 35 Jahren am Markt. Das erklärte Ziel der ...

