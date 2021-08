Der Spezialchemie-Konzern Lanxess will von International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) den Geschäftsbereich Microbial Control übernehmen. Den strategischen Deal lässt sich das Kölner Unternehmen 1,3 Mrd. Dollar kosten. Lanxess und IFF haben haben am 23. August 2021 einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. IFF Microbial Control ist Anbieter von antimikrobiellen Wirkstoffen und Formulierungen für Materialschutz, Konservierungs- und Desinfektionsmittel. Die Produkte kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, insbesondere in Personal-Care- und Haushalts-Produkten, in der industriellen Wasserbehandlung ...

