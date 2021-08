Gut sechs Wochen ist es erst her, da brach die Aktie von Nvidia innerhalb weniger Tage um 14 Prozent ein. Kartellrechtliche Bedenken gegen die geplante Übernahme von Arm Holdings wurden damals als potenzieller Auslöser der Verkaufswelle genannt. Quelle: wikifolio.com Mitte August ging es mit dem Kurs dann noch mal um neun Prozent nach unten. Solche Schwächeanfälle vor einer anstehenden Zahlenveröffentlichung sind normalerweise kein gutes Zeichen. Doch all die Sorgen haben sich bei dem Grafikchipspezialisten schnell in Luft aufgelöst. Am vergangenen Mittwoch präsentierte Nvidia Q2-Ergebnisse, ...

