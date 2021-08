Sumitomo will gemeinsam mit dem Bergbau-Konzern Rio Tinto den Bau einer Wasserstoff-Pilotanlage in der australischen Region Gladstone untersuchen. Der Wasserstoff könnte in einer dortigen Tonerde-Raffinerie Erdgas ersetzen. Sumitomo und Rio Tinto haben für ihr Vorhaben eine Absichtserklärung unterzeichnet, die sich auf die Gemeinde Yarwun als Standort für eine Wasserstoff-Anlage in der Region Gladstone konzentriert. Wenn das Projekt zustande kommt, soll die Anlage nicht nur Wasserstoff für die Tonerde-Raffinerie von Rio Tinto produzieren, sondern auch für das Wasserstoff-Ökosystem von Gladstone. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...