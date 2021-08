Clariant hat das brasilianische Personal-Care-Unternehmen Beraca nun vollständig übernommen. Der Spezialchemie-Konzern, der seit 2015 bereits 30 % der Anteile hielt, will damit sein Portfolio für natürliche Kosmetik-Inhaltsstoffe erweitern. Die Akquisition der verbliebenen Anteile in Höhe von 70 % durch Clariant soll im vierten Quartal 2021 abgeschlossen werden. Das Geschäft von Beraca soll dann in den Geschäftsbereich Care Chemicals integriert werden. Das brasilianische Unternehmen stellt vornehmlich ...

