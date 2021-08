Die aktuell längste Serie: DO&CO mit 3 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.02%) - die längste Serie dieses Jahr: Erste Group 11 Tage (Performance: 12.65%). Tagesgewinner war am Dienstag Flughafen Wien mit 4,96% auf 28,55 (263% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,33%) vor Valneva mit 4,81% auf 13,52 (218% Vol.; 1W 19,12%) und RHI Magnesita mit 3,23% auf 44,70 (3% Vol.; 1W -4,89%). Die Tagesverlierer: Beaconsmind mit -10,61% auf 10,95 (109% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -19,19%), Cleen Energy mit -3,57% auf 6,75 (147% Vol.; 1W 0,75%), Palfinger mit -2,35% auf 35,25 (35% Vol.; 1W -3,95%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Valneva (45,31 Mio.), Erste Group (31,68) und Verbund (22,17). Umsatzausreisser nach oben ...

