Relativ zuversichtlich starten die meisten Marktteilnehmer in den heutigen Börsentag. Das zeigen die Sentiment-Analysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden. Dabei blicken viele Anleger hoffnungsvoll auf das morgigen Treffen der US-Notenbanker in Jackson Hole - dort könnten für die weitere Entwicklung der Finanzmärkte wichtige Aussagen getroffen werden.

