++ Europäische Märkte dürften flach eröffnen ++ ifo-Geschäftsklimaindex und US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter ++ DOE-Bericht am Nachmittag ++ Die Futures-Märkte deuten auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der wichtigsten europäischen Aktienindizes hin. Die asiatische Sitzung verlief eher ruhig und der Beginn des europäischen Handels dürfte ähnlich verlaufen. Der ifo-Geschäftsklimaindex für August ist die einzige nennenswerte Veröffentlichung, die am Vormittag in Europa ansteht, ...

