Einstein für Alle. Eine für mich immer faszinierende Kombination von Antizipation und Abstraktion, die dann zur Erkenntnis führt, ist die vielleicht berühmteste Formel der Welt: E=mc². Energie definiert sich aus dem Produkt von Masse und Lichtgeschwindigkeit (die noch dazu zum Quadrat, als ob es nicht eh schon kaum etwas Schnelleres gäbe). Der Zweifler in mir fragt sich dabei immer wieder, wie etwas das als fixe Größe gilt - gemeint ist die Lichtgeschwindigkeit -, so einfach quadriert werden kann, aber das ist ja erst wieder bei der Zeitdilatation wichtig, also begnüge ich mich einfach mit dem Ergebnis. Das was aber gerade auf unserem Planeten passiert, trifft genau in Einsteins Formel, man beschäftigt sich, allein schon, um dem ...

