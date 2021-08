Beschichtungen und Prozesse in der Oberflächentechnik werden immer ausgefeilter und intelligenter. Neue Systeme in der Fahrzeugfertigung sparen nicht nur Zeit, sie helfen auch die Nachhaltigkeit in den Fabriken und die Produktqualität zu verbessern. Reges Treiben herrscht rund um das Thema Oberflächen in der Fahrzeugfertigung. Zu den neuen Anforderungen an die Optik und Haptik gesellen sich auch die entsprechenden Technologien zur Herstellung und Beschichtung. Hier sind Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit die Maßstäbe bei Neu- und Weiterentwicklungen. Continental verarbeitet Fläche von 14.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...