Die Partnerschaft wird das Branchenwachstum für Psilocybin natürlichen Ursprungs beflügeln

25. August 2021 -Vancouver, British Columbia - Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: about:blank) (das "Unternehmen" oder "HAVN Life"), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Wirkstoffen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet, hat vor Kurzem eine Vereinbarung unterzeichnet, um die Firma Mycotopia Therapies (OTC: TPIA) mit Psilocybin natürlichen Ursprungs für deren Psychedelika-Therapien zu beliefern.

Die in Florida ansässige Firma Mycotopia Therapies setzt Psilocybin in der Behandlung von Menschen ein, die unter Angstzuständen, Depressionen, einer bipolaren Störung, einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), ADHS, Autismus oder einer Suchterkrankung leiden. Die Firma verfolgt dabei einen technologieorientierten und datengesteuerten Ansatz und bedient sich im Rahmen ihrer Therapien auch medizinisch fundierter Lösungen. Ziel der Firma ist es, Menschen bei der Heilung und bei der Rückkehr in ein normales Leben zu helfen. Ihre Bemühungen sind darauf ausgerichtet, die Menschen auf ihrem Weg der Heilung zu begleiten. Zusätzlich zu ihrer Arbeit auf dem Gebiet der psychedelikagestützten Therapien erforscht die Firma auch verschiedene Möglichkeiten der Einnahme von Psychedelika zur Behandlung durch Inhalatoren, Verdampfer, topische Anwendungen, Tinkturen, Kapseln und Esswaren.

"HAVN Life und Mycotopia Therapies passen als Partner sehr gut zusammen; beide Unternehmen verfolgen im Hinblick auf Psilocybin einen forschungsbasierten Ansatz und setzen sich nach Kräften dafür ein, den Menschen zu mehr Gesundheit zu verhelfen", sagt Tim Moore, CEO von HAVN Life. "Diese neue Partnerschaft unterstützt uns in unseren Bemühungen, sowohl Forscher als auch Patienten auf der ganzen Welt mit sicheren und qualitätskontrollierten Medikamenten auf Basis von Psilocybin zu versorgen. Wir freuen uns, dass unser Partner Hypha Wellness uns mit Mycotopia Therapies zusammengebracht und so eine erfolgreiche Vereinbarung ermöglicht hat."

Das Psilocybin, mit dem die Firma Mycotopia Therapies beliefert wird, stammt aus dem jamaikanischen Anbaubetrieb von HAVN Labs, wo das Unternehmen direkt mit Hypha Wellness zusammenarbeitet, um reguliertes Psilocybin in medizinischer Qualität herzustellen. Die Partnerschaft zwischen HAVN Life und Hypha Wellness wurde im März 2021 besiegelt und bietet HAVN die Möglichkeit, sowohl Vertrieb als auch betriebliche Effizienz zu optimieren und zu verfeinern.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über HAVN Life Sciences Inc.

http://havnlife.com ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Therapien zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette für standardisierte psychedelische Wirkstoffe natürlichen Ursprungs für die Forschung errichtet, welche die Zukunft der modernen Medizin bestimmen wird. Mit seiner neuen Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten bietet HAVN Life ein umfassendes Angebot an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion stärken, Entzündungen reduzieren und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Entdecken Sie unsere Produkte and erfahren Sie mehr unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Über Mycotopia Therapies

Mycotopia Therapies Inc. ist ein Anbieter von psychedelikagestützten Therapien, bei denen über technologieorientierte, datengesteuerte und medizinisch fundierte Lösungen Menschen mit Angstzuständen, Depressionen, bipolaren Störungen, PTBS, ADHS, Autismus oder Suchterkrankungen geholfen wird. Oberstes Ziel von Mycotopia Therapies ist es, Menschen bei der Heilung und bei der Rückkehr in ein normales Leben zu unterstützen und sie auf ihrem Weg der Heilung zu begleiten. Erreicht wird dies durch ein besseres Verständnis für die Ursachen und die Arbeit am psychischen Wohlbefinden über psychedelikagestützte Psychotherapien, die mit einem professionellen Team von Therapeuten für psychisches Wohlbefinden sowie modernsten Technologien optimiert werden. Die psychedelikagestützte Therapie ist ein ganzheitlicher und spiritueller Ansatz zur Heilung, der sich seit vielen Jahren bewährt hat. Die Firma ist eine Tochtergesellschaft von EHAVE, Inc. Weitere Informationen über Mycotopia Therapies finden Sie auf der Webseite der Firma unter https://www.mycotopiatherapies.com.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687-7130

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com 647 896-8078

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählt dazu auch das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61127Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61127&tr=1



