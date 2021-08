12-Monats-Rückblick: DAX legt 21,7 % zu, wohingegen börsennotierte Casino-Aktien bis zu 124,5 % an Wert zulegen Nettogewinn des schwedischen Live-Casino-Providers Evolution Gaming im ersten Halbjahr 102 % höher als in den ersten 6 Monaten des Jahres 2020 Marktbeobachter erwarten weitere Ertragsanstiege Casino-Aktien noch nicht auf Radar bei Masse der Anleger: Google-Trend-Score für "casino shares" (weltweit) auf 7 von 100 Während der DAX im 12-Monats-Rückblick 21,7 Prozent an Notierung zulegte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...