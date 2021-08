Die meisten Nationen, die große Mengen Chemikalien produzieren, haben in diesem Bereich auch einen hohen Verbrauch. Wir haben die zehn Nationen mit dem weltweit höchsten Chemieverbrauch in Milliarden Euro für Sie in dieser Liste zusammengetragen. Platz 10: Frankreich Der VCI hat kürzlich Zahlen zu den weltweiten Chemiemärkten veröffentlicht. Laut diesen ist unser Nachbarland Frankreich mit 59,6 Mrd. Euro die Nation mit dem zehnthöchsten Chemieverbrauch weltweit. Bei einem errechneten weltweiten Verbrauch von über 3.533 Mrd. Euro entspricht das einem Anteil von 1,7 %. Platz 9: Italien (Bild: blobbotronic ...

