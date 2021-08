Am 7. Oktober startet die dritte Ausgabe der Praxistagung Roboter in der Verpackungsindustrie. Um Sie einzustimmen, stellen wir Ihnen in loser Folge unsere diesjährigen Referenten in Kurzinterviews vor. Heute: Sven Dittus, Advanced Robotics Expert bei Artiminds Robotics. Herr Dittus, Artiminds Robotics wurde 2013 als Spin-Off des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gegründet. Welche Vision lag der Unternehmensgründung damals zugrunde? Artiminds Robotics wurde gegründet, um den Einsatz von Industrierobotern mithilfe intelligenter Software benutzerfreundlicher, schlanker, flexibler und damit ...

