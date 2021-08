Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Aufschlägen geschlossen, Rückenwind kam unter anderem von einer positiven Eröffnung an der Wall Street, der ATX konnte um 0,6% befestigt aus dem Handel gehen. Unternehmensseitig rücken zur Wochenmitte Zahlenvorlagen in den Mittelpunkt. So hat der Immo-Entwickler UBM Development im ersten Halbjahr beim Ergebnis vor Steuern den Rückstand des ersten Quartals aufgeholt und den Gewinn unter dem Strich sogar auf ein Rekordniveau gesteigert, der Nettoertrag stieg um 3,6 Prozent auf 27,5 Millionen Euro, die Aktie konnte um 0,9% vorrücken. Beim Biotechnologie-Unternehmen Marinomed haben im Halbjahr 2021 höhere Kosten für Forschung und Entwicklung für einen höheren Verlust gesorgt, unter dem Strich stand ...

