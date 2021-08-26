BARCLAYS STARTET MISTER SPEX MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 29 EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 37,00 (34,80) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 113 (115) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK SENKT GRAND CITY PROPERTIES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 24 (23) EURSTIFEL SENKT HEIDELBERGER DRUCK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 2,1 EURUBS HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 72 (71) EUR - 'BUY' BARCLAYS HEBT VIVENDI AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 35,50 (31,00) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 15800 (14700) PENCE - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 220 (216) SEK - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 45 (44) EUR - 'OVERWEIGHT' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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