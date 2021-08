Baloise deckt Unwetterschäden in Millionenhöhe und zeigt starkes HalbjahresergebnisEVN AG: Positiver Geschäftsverlauf führt zu Verbesserung in Umsatz, EBIT und KonzernergebnisEvolva beschleunigte das Umsatzwachstum auf 60% und erwartet einen positiven Bruttogewinn ab dem Q4SoftwareONE erzielt solides Ergebnis mit beschleunigten Investitionen in weiteres Wachstum im ersten Halbjahr Biotest hat die Genehmigung für eine klinische Phase III-Studie zur Prävention von CMV-Infektionen erhalten Cyan erhöht das Kapital mit Bezugsrecht um bis zu 2,482 Mio EUR - Ausgabepreis 3,22 EuroDelivery Hero - H1 ber EBITDA -350,8 Mio (GG -319,8 Mio VJ)US-Behörden prüfen Vorwürfe gegen Deutsche-Bank-Tochter DWS im Bereich Nachhaltigkeit (WSJ) Elmos Semiconductor hat seinen Angebotspreis ...

