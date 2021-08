Die EVN AG hat nach drei Quartalen den Umsatz um 12 Prozent auf 1.788,5 Mio. Euro steigern können, zurückzuführen sei dies vor allem auf das internationale Projektgeschäft und hier auf das im Sommer 2020 gestartete Abwasserprojekt in Kuwait gewesen, so das Unternehmen. Das EBIT um 2,6 Prozent auf 291,9 Mio. Euro und das Konzernergebnis um 6,6 Prozent auf 224,6 Mio. Euro. In den ersten drei Quartalen 2020/21 lagen in allen drei Kernmärkten der EVN niedrigere Temperaturen als in der Vergleichsperiode des Vorjahres und im langjährigen Durchschnitt vor. Die Marktpreise für Grund- und Spitzenlaststrom, Erdgas und CO2-Emissionszertifikate verzeichneten im Berichtszeitraum allesamt deutliche Preisanstiege, wie das Versorgungsunternehmen mitteiltUnter der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...