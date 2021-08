Am 7. Oktober startet die dritte Ausgabe der Praxistagung Roboter in der Verpackungsindustrie. Um Sie einzustimmen, stellen wir Ihnen in loser Folge unsere diesjährigen Referenten in Kurzinterviews vor. Heute: Sven Dittus, Advanced Robotics Expert bei Artiminds Robotics. Herr Dittus, Artiminds Robotics wurde 2013 als Spin-Off des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gegründet. Welche Vision lag der Unternehmensgründung damals zugrunde? Artiminds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...