Nach einem finanziell schwierigen Vorjahr hat Next.e.GO Mobile eine Series-C-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Der E-Autobauer geht damit einen wichtigen Schritt für die Produktion und Entwicklung seiner e.GO Life-Plattform Next.e.Go Mobile meldet eine Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 57 Millionen US-Dollar. Diese hat der Mehrheitsaktionär, nd Industrial Investments B.V., und Teil der internationalen Private-Equity-Gesellschaft nd Group B.V. für das Unternehmen abgeschlossen. An der Runde haben sich sowohl bestehende als auch neue Investoren beteiligt. e.GO werde es dadurch ermöglicht, ...

