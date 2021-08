Die EVN AG hat nach drei Quartalen den Umsatz um 12 Prozent auf 1.788,5 Mio. Euro steigern können, zurückzuführen sei dies vor allem auf das internationale Projektgeschäft und hier auf das im Sommer 2020 gestartete Abwasserprojekt in Kuwait gewesen, so das Unternehmen. Das EBIT um 2,6 Prozent auf 291,9 Mio. Euro und das Konzernergebnis um 6,6 Prozent auf 224,6 Mio. Euro. Die Oberbank hat eigenen Angaben zufolge die coronabedingten Marktverwerfungen und deren Auswirkungen auf die Bilanz mit gutem Erfolg überwunden. Dies zeigt sich nicht nur beim Jahresüberschuss, der um nahezu 100 Mio. Euro wuchs, sondern auch in der deutlichen Steigerung des Eigenkapitals um mehr als 7 Prozent. Der Umsatz der Frauenthal-Gruppe beläuft sich im 1. Halbjahr 2021 auf ...

