Das Schweizer Molkereiunternehmen Emmi kooperiert mit Borealis und Greiner Packaging und bietet Emmi Caffè Latte in Trinkbechern aus chemisch recyceltem Polypropylen an. Emmi Caffè Latte, eine europäische Marke für gekühlte Kaffeegetränke, verwendet nun chemisch recyceltes Polypropylen (PP) in seinen Verpackungen. Greiner Packaging produziert diese Becher und bezieht das chemisch recycelte Material von Borealis, einem Anbieter von kreislauffähigen Polyolefin-Lösungen mit Sitz im österreichischen Wien. Emmi engagiert sich als größter Milchverarbeiter der Schweiz für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...