Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AMS -1,07% auf 17,51, davor 4 Tage im Plus (10,21% Zuwachs von 16,06 auf 17,7), DO&CO -2,71% auf 68,1, davor 4 Tage im Plus (6,54% Zuwachs von 65,7 auf 70), AT&S -2,47% auf 35,5, davor 4 Tage im Plus (6,28% Zuwachs von 34,25 auf 36,4), ATX TR -0,49% auf 7214,87, davor 3 Tage im Plus (1,76% Zuwachs von 7124,79 auf 7250,17), voestalpine -0,77% auf 38,46, davor 3 Tage im Plus (1,84% Zuwachs von 38,06 auf 38,76), FACC -2,27% auf 8,6, davor 3 Tage im Plus (6,02% Zuwachs von 8,3 auf 8,8), Agrana -1,78% auf 18,8, davor 3 Tage im Plus (3,46% Zuwachs von 18,5 auf 19,14), Lenzing -0,7% auf 114, davor 3 Tage im Plus (5,32% Zuwachs von 109 auf 114,8), SBO -2,2% auf 31,15, davor 3 Tage im Plus (10,98% Zuwachs von 28,7 auf 31,85), Silber Philharmoniker 1/1 ...

