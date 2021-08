Fabasoft hat im 1. Quartal Umsatzerlöse von 13,6 Mio. Euro erzielt (14,3 Mio. Euro in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2020/2021), das EBITDA ging auf 3,9 Mio. Euro zurück (von 5,9 Mio. Euro in der Vorjahresperiode), das EBIT liegt bei 2,4 Mio. Euro (vs. 4,5 Mio. Euro). Diese Zahlen würden insbesondere einen leichten Anstieg bei den Recurring Umsätzen aus Software und Dienstleistungen, den Rückgang des Geschäftes mit dem Bund in der Schweiz und geringere Lizenzerlöse aus Einmallizenzen sowie den höheren Personalaufwand aufgrund des Personalaufbaus reflektieren, so das Unternehmen im Quartalsbericht. Speziell diese Lizenzerlöse würden keiner Regelmäßigkeit folgen und sehr starken quartalsweisen Schwankungen unterliegen, wie es heißt ....

