Die S Immo beendete das 1. Halbjahr mit einem deutlich höheren Periodenergebnis von 137,3 Mio. (1. Hj. 2020: 16,1 Mio Euro.). Die Gesamterlöse wurden im Vergleich zum Vorjahr von 87,8 Mio. auf 91,1Mio. Euro gesteigert, was vor allem auf Ankäufe sowie auf ein sorgfältiges operatives Management des Bestandsportfolios zurückzuführen sei, so die Gesellschaft. CEO Bruno Ettenauer: "Es ist uns trotz der nach wie vor herausfordernden Pandemie gelungen, ein starkes operatives Ergebnis und eindrucksvolle Wertsteigerungen im Bestandsportfolio zu erzielen. Mit dem sehr erfolgreichen Verkauf der CA Immo Aktien im Juli haben wir außerdem einen wichtigen Schritt in Richtung langfristiger Steigerung des Cashflows gesetzt." Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...