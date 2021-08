Vier Jahrzehnte lang hatte Joachim W. Dziallas die Edelmann Group zu einem international ausgerichteten Familienunternehmen aufgebaut. Nun ist der Gesellschafter, ehemaliger Geschäftsführender Gesellschafter und Beiratsvorsitzender der Edelmann Group im Altern von 82 Jahren verstorben. Nach dem Abitur am Hellenstein Gymnasium in Heidenheim und seinem Praktikum bei der Firma Voith studierte Joachim W. Dziallas Maschinenbau in Stuttgart, bis er mit seiner Frau Gisela in die USA auswanderte. Dort arbeitete und lebte er mit seiner Frau und den drei Töchtern zehn Jahre, bevor er im Februar 1973, als ...

