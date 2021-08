Fed-Chef Jerome Powell wird heute um 16:00 Uhr seine lang erwartete Rede halten. Der Future auf den S&P 500 fand am Freitag unter dem Tief der vorherigen Tageskerze Unterstützung und schaffte es wieder in die Gewinnzone. Am Donnerstag hatte sich der Index von seinem Rekordhoch zurückgezogen und die fünftägige Rally unterbrochen, da einige Fed-Mitglieder sagten, dass der Zeitpunkt für das Tapering nahe sei. Die Erholung von der Pandemie und die hohe Inflation sprechen für eine baldige Normalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...