In den kommenden 12 bis 24 Monaten ist für die Experten von Raiffeisen Research klar, dass die Inflationsraten in den großen entwickelten Volkswirtschaften (Euroraum und USA) wieder sinken sollten. Mittel- bis langfristig gibt es laut Raiffeisen Research-Leiter Gunter Deuber und RBI-Chefanalyst Peter Brezinschek derzeit sehr viele Unwägbarkeiten. Die beiden RBI-Analysten erwarten jedenfalls sowohl für die USA als auch für Europa in den kommenden zehn Jahren höhere Inflationsraten als in der vergangenen Dekade - eine Hyperinflation sehen sie aber eindeutig nicht. "Wir denken, dass einige der strukturell und global preisdämpfenden Faktoren der letzten Dekaden, wie zum Beispiel Globalisierung, Demografie oder die weltweite Ersparnisbildung in ...

