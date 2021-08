Agilyx und Kumho Petrochemical wollen zusammenarbeiten, um die Entwicklung und den Bau einer chemischen Recyclinganlage in Südkorea zu untersuchen. Die Projektpartner beabsichtigen, aus gebrauchten Kunststoffen Reifen-Rohstoffe zu gewinnen. Agilyx und Kumho Petrochemical, ein Hersteller von synthetischem Kautschuk, planen, in der Anlage eine Recyclingtechnologie von Agilyx zu nutzen. Mit dieser können die Projektpartner gebrauchtes Polystyrol in seine Styrol-Monomere zerlegen. Das recycelte Styrol wollen die Unternehmen dann als Rohstoff nutzen, um Lösungs-Styrol-Butadien-Kautschuk (SSBR) herzustellen. ...

