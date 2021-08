Gestern konnten wir zu Palfinger, VIG, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich, Erste Asset Management (diese sechs sind Gründungsmitglieder), weiters Gaisberg Consulting und WEB Windenergie den 9. Partner bei "Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast" gewinnen: Die OeKB. Zum Podcast: https://open.spotify.com/show/0o3zTp8jcDau4xunqzMFlJ Bleiben wir beim Thema, ein Aufruf an die Community: Das geplante Relaunch-Datum der Website boersenradio.at ist der 15.9., es wird quasi eine Audioversion von boerse-social.com werden . Eine auflockernde Facette sind auch die "Lieblingssongs der BörsianerInnen", eine öffentliche Playlist auf Spotify, die Erklärungen, "wer was" ausgesucht hat, gibt es dann auf boersenradio.at in einer Diashow. Man ist mit Foto ...

