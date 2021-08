Die BKS Bank hat im Halbjahr einen Periodenüberschuss von 36,6 Mio. Euro (+16,8 Mio. Euro) erzielt. Getragen wurde der Zuwachs von einem attraktiven Börsenumfeld, geringeren Kreditrisikovorsorgen und einem verbesserten at Equity-Ergebnis, so die Bank.Der Umsatz im 1. Halbjahr der SW Umwelttechnik beträgt 43,9 Mio. Euro (Vorjahr: 42,1 Mio.). Die Betriebsleistung stieg auf 45,5 Mio. Euro (VJ 43,0 Mio. Euro). Das EBIT liegt mit 4,8 Mio. Euro (vs. 5,1 Mio.) leicht unter dem Vorjahrsniveau. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.08.)

Den vollständigen Artikel lesen ...