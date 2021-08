Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Gestern wurden an der Wall Street, zum ersten Mal seit langer Zeit, keine Rekorde erzielt. Im Gegenteil: Der Dow Jones gab 0,5 Prozent ab. Der S&P 500 verlor 0,6 Prozent Und auch die Nasdaq verabschiedete sich mit Verlusten aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Peloton, Etsy, Martin Marietta Marterials, Tesla, Johnson & Johnson, Alphabet, Sea Limited, JD.com und Joyy. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Dir gefällt die ?Opening Bell? mit Martin Weiß? Dann bewerte uns gern auf Google! https://g.page/r/CWZ1FzK_GJjdEAg/review