- 27.08.2009: Schlechtestes Volumen - Kapsch TrafficCom: 135 Euro (Doppelzählung); Preis: 22,49 Euro, Stück (Einfachzählung): 3- 28.08.2009: Palfinger: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Palfinger: 149 Tage von 01.04.2009 (Kurs 8,5) bis 28.08.2009 (Kurs 17)- 29.08.1988: Low - DAX: 1152.38 Euro - 29.08.2019: Schlechtestes Volumen - Marinomed Biotech: 392 Euro (Doppelzählung); Preis: 98 Euro, Stück (Einfachzählung): 2 Bisher gab es an einem 27. August 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.08. beträgt 0,11%. Der beste 27.08. fand im Jahr 2015 mit 3,65%statt, der schlechteste 27.08. im Jahr 1998 mit -4,99%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.08. so: -0,71%. ...

