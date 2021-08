Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX kann sich aktuell nicht entscheiden, ob er über oder unter der 3.600-Punkte-Marke notieren soll. Der österreichische Leitindex zeigt sich auf Wochensicht zwar erholt, so richtig überzeugen kann das Chartbild allerdings nicht. Der DMI deutet zwar die Ausbildung eines erneuten kurzfristigen Aufwärts- trends an, jedoch besteht neben der bereits erwähnten 3.600-Punkte-Marke mit dem zuletzt erreichten Höchststand von knapp 3.650 Punkten ein weiterer bedeutender Widerstand, den es zu überwinden gilt. Viele weitere kurzfristige technischen Indikatoren stehen möglichweise kurz vor dem Generieren eines Kaufsignals, befinden sich aber momentan noch im neutralen Bereich. In der nächsten Woche sehen wir den ATX am ehesten im Bereich von 3.550-3.650 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...