Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex stieg in der letzten Woche in EUR um +1,0%. Der S&P 500 legte in EUR um +0,9% zu, der Stoxx 600 notierte um +0,6% höher. Der globale Schwellenländer-Index befestigte sich in EUR um +2,1%. Der Anstieg des globalen Emerging Market-Index seit Jahresbeginn ist allerdings sehr gering (in EUR: +1,2%). Hierbei spielt die relative Schwäche des chinesischen Marktes eine entscheidende Rolle. Dieser hat einerseits im Schwellenländerindex das größte Gewicht, andererseits ist die Perfor- mance großer chinesischer Titel (Alibaba, Tencent, Baidu, Meituan, JD.com etc.) schlecht. Die zugrundeliegende Problematik ist die starke Einmischung der Politik in diese Unternehmen. Darunter leiden die Aktien-Performances. Ein ...

