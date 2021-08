Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: "Die Leitindizes der etablierten Wirtschaftsräume tendierten in dieser Woche leicht aufwärts. Datenseitig kamen von den Schnellschätzungen für die PMIs Impulse, wobei die in Summe etwas unter den Erwartungen ausgefallenen Vorlaufindikatoren das Sentiment nicht substanziell eintrübten. Im Hinblick auf die Geldpolitik übte sich der Markt dann im Vorfeld der Rede von Fed-Präsident Powell am jährlichen Symposium in Jackson Hole in Zurückhaltung. Auch in den nächsten Tagen stehen wieder makroökonomische Daten bei den Aktieninvestoren im Fokus, da u.a. mit den ISM-Indizes und dem freitägigen Arbeitsmarktbericht die monatlichen Datenschwergewichte auf der Agenda stehen. Unsere Ökonomen gehen bei den wichtigen Vorlaufindikatoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...