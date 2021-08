Impact Investing mit dem Ziel, signifikante positive ökologische und soziale Ergebnisse zu erzielen, wird zum Mainstream, so sieht es zumindest aus. Im Jahr 2020 verzeichnete diese Strategie unter allen nachhaltigen Anlageansätzen die höchste Wachstumsrate. Daneben sind gleich über 20 wirkungsbezogene Marktstandards in Vorbereitung, darunter die kürzlich eingeführten Principles for Responsible Banking, die von 230 Unterzeichnern, die 40 Prozent der Bankenbranche repräsentieren, unterzeichnet wurden. Neuer Marktstandard für Impact Investments.Gleichzeitig stimmten 60 globale Investoren zu, die Operating Principles for Impact Management - einen neuen Marktstandard - zu übernehmen. Und es sieht auch so aus, als würde Impact ...

Den vollständigen Artikel lesen ...